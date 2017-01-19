52-летняя Алена Апина недавно представила новый клип «Близость», который вызвал громкие пересуды в Сети. Эротическое видео понравилось далеко не всем, о чем пользователи поспешили сообщить исполнительнице. По словам Апиной, ее Instagram «опух» от гневных комментариев, а близким приходится отбирать у нее телефон, чтобы певица не расстраивалась.

«Голая задница не была самоцелью, а скорее – "краской" для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния. Клип-то – для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что Апина показала голую задницу, и не видят других вещей», — цитирует Апину издание «Комсомольская правда».

Певица призналась, что съемки проходили непросто и ей приходилось целыми днями находиться на съемочной площадке в одном нижнем белье, которое покупать приходилось самой Апиной!

«Мне пришлось самой очень долго ходить и искать его, как городской сумасшедшей. Плюс у меня еще развод (в конце прошлого года певица рассталась с супругом, Александром Иратовым. – Прим. ред.), а я хожу по бутикам эротического белья… Продавщицы на меня смотрели понимающим взглядом – мол, тетеньке надо как-то взбодриться», — жалуется Алена.