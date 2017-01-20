Андрей Григорьев-Апполонов отдыхает на Бали. По словам музыканта, он порядком устал от полного релакса, как и многие отдыхающие на острове. Чтобы как-то развеяться Андрей решил попробовать заплести себе косички в профессиональном салоне.

«ТРОПИКОЗ!!! Опасно для рассудка! Срочно с концертами в Сибирь-там это сразу пройдёт ! #бали #тропикоз #беззаботица #отдыхаемхорошо», — подписал первое видео Апполонов.

Увидев результат, артист ужаснулся, но сделал это очень смешно: «И как теперь от них избавиться?! Или оставить?). Представляю, первый концерт после отпуска,и я с таким хаером выпрыгиваю на сцену! аплодисменты в студию! #хиппифорева #мамадорогая #артистамможно #иванушки #григорьевапполонов #сердцемнестареть #бали #отпуск #релакс».

В этом году на Бали собралась, кажется, вся звездная тусовка. Среди отдыхающих Светлана Ходченкова, Анастасия Гребенкина, Данила Козловский, Анна Семенович и многие другие, не побоявшиеся «опасного вируса тропикоза».

Фото: instagram.com, starface.ru