Сегодня утром, в 5:27 с радаров пропал самолет Министерства Обороны Ту-154. На нем находилось 92 человека: военные, журналисты и деятели искусства. Сейчас в Черном море идут поисковые работы. Причины катастрофы устанавливаются.

Самолет направлялся в Сирию. Как стало известно, погибло 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, 8 военнослужащих, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Позже подтвердилось, что этим же рейсом в Сирию летела доктор Лиза — глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Она занималась гуманитарной помощью в Донбассе, Сирии, помогала бездомным. Доктор Лиза вывозила из зон боевых действий тысячи детей. С ее помощью многие хосписы России, Украины и Сербии получали финансирование. Она всегда была там, где нужна помощь.

Певцы, актеры и телеведущие остро отреагировали на случившуюся трагедию. Многие из них знали погибших лично.

Владимир Познер: «Мой день начался с того, что позвонили мне с Первого канала и спросили:

– У Вас в программе была доктор Лиза?

– Нет, – ответил я – но я очень хочу позвать ее. На том конце зависло молчание, потом сказали:

– Вы ее уже не позовете. Поздно. Я сначала даже не понял смысла этих слов. Потом, совершенно растерявшись, спросил:

– Она умерла?

– Она погибла. Посмотрите интернет.

Не могу прийти в себя. Когда люди гибнут из-за войны, из-за террористов-фанатов, есть хотя бы понимание того, что при всем ужасе произошедшего есть причина. Есть хоть какая-то логика – страшная, конечно, но логика. Но эта гибель... Я не могу отделаться от вопроса: почему вообще еще летают на самолетах, которые списаны по сути дела всеми авиалиниями? Неужели у Министерства обороны РФ нет более современных лайнеров? Ведь оно, это министерство, не беднее других, полагаю. Я не знаю, как передать семьям погибших всю глубину моего сострадания. Нет никаких слов, кроме уже давно набивших оскомину. Да и никакими словами не унять такое горе. Иногда говорят, что нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек незаменим. А уж такой, как Елизавета Глинка, тем более. Без нее Россия стала бедней».

(Источник)

Сергей Безруков: «Ужасная трагедия. Мои соболезнования семьям погибших! Антона Губанкова знал лично. Ответственный, искренний и прекрасный человек. Светлая память...».

Филипп Киркоров: «Самые искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа, служащих министерства обороны России, участников коллектива Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналистов «Первого канала», «НТВ», «Звезды», «доктора Лизы» Елизаветы Глинки... всех, кто оказался на борту этого ТУ-154. Со многими были знакомы лично. До сих пор не могу поверить». Яна Рудковская: «Страшная новость , словно гром среди ясного неба ! Талантливые , молодые , сильные ! Почему ??? (((( Скорбим вместе со всеми... Это очень большая потеря для нашей страны! Светлая память погибшим!»

Олег Газманов: «Ужасная трагедия! Глубокие соболезнования семьям ансамбля. Погибли близкие мне люди, мои коллеги-Валерий Халилов, Антон Губанков и многие другие. Кажется совсем недавно я записал с Ансамблем песни. На этом самолёте я летал в Сирию в июле. Мои соболезнования так же родным, близким и коллегам съёмочной группы НТВ, членов экипажа и всех, кто летел на этом самолёте. Невосполнимая утрата. Скорблю вместе со всеми».

Елизавета Глинка в начале декабря получила государственную премию за выдающийся вклад в области правозащитной деятельности. В своей речи она рассказала, что скоро полетит в Сирию ин е знает, вернется ли оттуда живой.

«Самое главное право — это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чём не повинные люди.

Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы: «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, так же и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми.

Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах — врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысячах детей, похороненных в Сирии. Светлая им память.

Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад живыми, потому что война — это ад на земле, и я знаю, о чём я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Редакция Passion.ru искренне соболезнует родственникам и близким погибших в этой страшной катастрофе.