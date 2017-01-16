Сегодня утром Вадим Манукян, автор петиции, которая взбудоражила рунет и спровоцировала скандал, в котором участвовали едва ли не все звезды отечественной эстрады, обратился к Алле Пугачевой с открытым письмом. В нем он уверяет, что его неправильно поняли, и он вовсе не хотел ни обидеть Примадонну, ни тем более организовывать ее травлю.

«Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже — обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ. Я же не призывал изгонять из эфира ни вас, ни ваших коллег. Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат. Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко», — цитирует его «СтарХит».

«Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны"», — писал он на сайте change.org ранее, что звезды восприняли как травлю и вступились за Примадонну, а самые активные даже организовали флешмоб с тапочками.

«Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит не логично. С вашим творчеством знаком, особенно люблю песни "Позови меня с собой", "Свеча", "Опять метель"... Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени», — пишет Вадим в открытом письме.

Впрочем, Примадонна вряд ли обиделась, что подтверждает миролюбивое видео, в котором она на прошлой неделе обозначила свою позицию по этому вопросу.

Живем дальше!!!Люблю вас!!! Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст также высказал свое мнение по поводу петиции. Он сообщил, что новогодние программы разрабатываются исходя из интересов зрителей и возрастной категории аудитории. Именно таким большая часть страны хотела видеть праздничный эфир, уверен Эрнст.

Фото: instagram.com