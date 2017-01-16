Сегодня утром Вадим Манукян, автор петиции, которая взбудоражила рунет и спровоцировала скандал, в котором участвовали едва ли не все звезды отечественной эстрады, обратился к Алле Пугачевой с открытым письмом. В нем он уверяет, что его неправильно поняли, и он вовсе не хотел ни обидеть Примадонну, ни тем более организовывать ее травлю.
«Уважаемая Алла Борисовна. Хотелось бы разъяснить ситуацию вокруг петиции, которую я составил, находясь под впечатлением от новогодних голубых огоньков. Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже — обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ. Я же не призывал изгонять из эфира ни вас, ни ваших коллег. Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат. Уверен, поклонники были в восторге от возможности оказаться с вами как будто бы за одним столом. Но ведь есть и те, кому такое творчество не близко», — цитирует его «СтарХит».
«Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны"», — писал он на сайте change.org ранее, что звезды восприняли как травлю и вступились за Примадонну, а самые активные даже организовали флешмоб с тапочками.
МЫ ЗА ПУГАЧЁВУ!!!...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против ( @syutkin_valeriy @alla_orfey @uliaveronika #раймондпаулс #мызапугачеву P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачёвой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде - ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберём больше)
«Как вы правильно сказали, идея всем нравиться выглядит не логично. С вашим творчеством знаком, особенно люблю песни "Позови меня с собой", "Свеча", "Опять метель"... Создавая петицию, не предполагал, что она вызовет огромный резонанс, спровоцирует ваших друзей, врагов, фанатов. Надеюсь, острая позиция интернет-сообщества вас не сильно расстроила. Мне искренне неприятно за то, как все повернулось, разумеется, не хотел нагнетать напряженности вокруг вашего имени», — пишет Вадим в открытом письме.
Впрочем, Примадонна вряд ли обиделась, что подтверждает миролюбивое видео, в котором она на прошлой неделе обозначила свою позицию по этому вопросу.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст также высказал свое мнение по поводу петиции. Он сообщил, что новогодние программы разрабатываются исходя из интересов зрителей и возрастной категории аудитории. Именно таким большая часть страны хотела видеть праздничный эфир, уверен Эрнст.
Фото: instagram.com