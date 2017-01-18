В жизни Анастасии Стоцкой грядут перемены, она готовится во второй раз стать матерью. Несколько дней назад певица перестала скрывать беременность и открыто написала о ней в своем Instagram. «Счастье женщина не может скрывать бесконечно... Вот и скоро вылупится мой птенчик», — написала в совем микроблоге Анастасия.

Судя по всему, Стоцкая решила измениться не только внутренне, но и внешне. Известная своей яркой рыжей копной волос, Анастасия внезапно решила стать брюнеткой.



«Та-дам! Любимый был не против, а я в полном восторге! Я не спрашиваю - хорошо или нет, а показываю то, что обещала. А главное - это ведь оттенок, наиболее близкий к моему естественному цвету волос. Я родилась черненькой, друзья», — сообщила Стоцкая удивленным подписчикам.

Фолловеры оценили изменения, произошедшие с их любимицей положительно.

«Класс! так намного интереснее ...никаких рыжих», «Супер. Очень красиво. Лучше, чем рыжий», «Вообще не узнать, помолодела», «Очень круто, намного лучше чем было», «Такая хорошенькая! Просто бомба!!!», «Лучший цвет, из всех что у тебя были!!! Потрясающе, очень натурально и такая нежная!!!», — комментируют подписчицы.

О беременности звезды стало известно еще в начале декабря со слов ее подруги. Во время беременности Анастасия Стоцкая продолжает активно работать. Так, она гастролирует по России со спектаклем «Ева», играет главную роль в мюзикле «Летучий корабль», а также участвует в различных телевизионных съемках, сообщает сайт Letidor.ru

Анастасия и ее супруг Сергей воспитывают сына Александра, которому 16 июля исполнилось пять лет.

Фото: instagram.com, starface.ru

