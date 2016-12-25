Недавно стало известно, что 34-летняя Анастасия Стоцкая станет мамой второй раз. Пока она не афиширует свою беременность, и фотографии с животом не показывала. Но зато решила показать трогательные фотографии со старшим сыном Александром.
Мальчику 5 лет, и скоро он станет старшим братом. Анастасия нежно обнимает его и закутывает в одеяло. Подписчикам понравились фотографии и они пожелали певице счастья.
Недавно Стоцкая рассказала, что ее сын дружит с детьми Филиппа Киркорова. «Как же быстро летит время! У каждого из нас растут детки, наше продолжение, главное счастье в жизни. Одно неизменно: мы дружим, и теперь уже дружат и наши малыши-сверстники», — написала Анастасия в своем Instagram.
а мальчик и правда чем то на Киркорова смахивает
Мамина радость!