Недавно стало известно, что 34-летняя Анастасия Стоцкая станет мамой второй раз. Пока она не афиширует свою беременность, и фотографии с животом не показывала. Но зато решила показать трогательные фотографии со старшим сыном Александром.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya)Дек 23 2016 в 11:57 PST

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya)Дек 22 2016 в 1:22 PST

Мальчику 5 лет, и скоро он станет старшим братом. Анастасия нежно обнимает его и закутывает в одеяло. Подписчикам понравились фотографии и они пожелали певице счастья.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya)Дек 22 2016 в 1:02 PST

Недавно Стоцкая рассказала, что ее сын дружит с детьми Филиппа Киркорова. «Как же быстро летит время! У каждого из нас растут детки, наше продолжение, главное счастье в жизни. Одно неизменно: мы дружим, и теперь уже дружат и наши малыши-сверстники», — написала Анастасия в своем Instagram.