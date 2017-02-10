На днях Анна Седокова сообщила о своей беременности, которую уже невозможно скрывать. Новость была воспринята фолловерами микроблога певицы с восторгом, публикация собрала огромное количество поздравлений и добрых пожеланий.

После этого певица опубликовала снимок со своими дочерьми: тринадцатилетней Алиной, отцом которой является футболист Николай Белькевич, и пятилетней Моникой, рожденной в браке с Максимом Чернявским.



«Мы хотим сказать #ВАМ вооооотттттт таааакккооеее огромное #СПАСИБО за такие комментарии. Все 4000 были прочитаны нами, вся любовь дошла до адресата!», — поблагодарила поклонников Анна.

Кроме этого, Седокова разместила короткое видео, на котором младшая дочь Моника обнимает животик мамы.



Подписчики не только умиляются трогательным кадрам, но и задают Седоковой вопросы о том, кто отец будущего ребенка, на которые Анна пока не отвечает.

Фото: instagram.com