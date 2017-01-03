Этой зимой Кате Гордон следует особенно беречь себя, ведь она ждет ребенка. Но оптимистичная блондинка слишком занята для того, чтобы думать о профилактике и борется с проблемами по мере их поступления. Совсем недавно она пожаловалась, что беспечное отношение к своему здоровью довело ее до серьезного состояния, которое может повредить малышу. Друзья, которые знают об этой особенности Кати, решили позаботиться о ней.

«Ненавижу шапки)) но шапки нужны! Зима измучила болезнями все мое окружение) долой грипп! Надеваем шапки) особенно подаренные друзьями) Ирка спасибо))) и всем счастливых каникул», — похвасталась Гордон обновкой. «Кать, да вы же шикарны в этой шапке)))) хотя мое отношение к ним аналогично, но это ж правда красотища», «Катюшаа! Вам идет эта шапочка», «А мне еще шарфик нравится», — похвалили ее фанаты.

Судя по размерам живота, совсем скоро Катя отправится за вторым малышом. Этот Новый год они с сыном встретили в новой квартире, почти все готово к появлению еще одного наследника. На днях они также посетили магазин детской одежды.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon)Дек 31 2016 в 3:13 PST

«Кругленькая Катя)))) счастья вам, моя дорогая!!!!», — желают ей подписчики.

Фото: instagram.com