«Увлеченья», 1994 год
Роль медсестры по имени Лилия в фильме Киры Муратовой — дебют Литвиновой в большом кино. По сюжету Лилия и ее подруга Виолетта (ее сыграла актриса Светлана Коленда) просто обожают скачки, поэтому все свое свободное время проводят на ипподроме. Любовь, ревность, интриги, азарт — все это удивительным образом сплетается в клубок страстей, кишащих во время подготовки к главным скачкам года.
Несмотря на то, что роль Литвиновой в этой картине не главная, она «оттягивает» на себя внимания зрителя своей яркой внешностью и странными, даже пугающими монологами. Это сейчас мы все уже привыкли к образу Ренаты, а тогда, в 1994 году, это восхитило зрителей. А режиссеру Кире Муратовой так понравилось работать с Ренатой, что она навсегда стала ее любимой актрисой.
«Граница. Таежный роман», 2000 год
После выхода на телеэкраны восьмисерийного фильма режиссера Александра Митты Литвинова проснулась знаменитой.
По теме
Зрителям очень понравилась ее героиня — Альбина Ворон. По сюжету она жена сотрудника особого отдела в военном гарнизоне (его сыграл Андрей Панин). Альбина не любит супруга и тяготится жизнью с ним. Она считает себя аристократкой, ей претит варить борщи и штопать носки мужа. Однако жизнь доказывает Альбине, что «голубая кровь» не имеет никакого значения, когда встречаешь настоящую любовь всей своей жизни…
Этот фильм окончательно определил образ Ренаты Литвиновой — воздушной и неприспособленной барышни. Фраза героини актрисы «Я летаю, я в раю» моментально ушла в народ.
«Небо. Самолет. Девушка», 2002 год
Бортпроводница Лара — одна из самых любимых ролей самой Литвиновой, которая в фильме выступила не только исполнительницей главной роли, но и соавтором сценария. Лара — необычная девушка, она работает в небе и является очень нежной, возвышенной личностью. Коллеги называет ее немного сумасшедшей, а она сама предпочитает слово «безумная». И так же безумно она влюбляется в случайного знакомого — журналиста Георгия (Дмитрий Орлов). Но, увы, хэппи-энда не случилось.
«Когда любишь, простить можно все, — делилась с киноэкрана своей мудростью героиня Литвиновой. — Кроме одного. Когда тебя перестают любить…»