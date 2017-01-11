Невероятно, но факт: Рената Литвинова сегодня празднует полувековой юбилей! В честь 50-летия прекрасной российской актрисы и режиссера мы решили вспомнить ее роли, которые запомнились нам больше остальных.

«Увлеченья», 1994 год

Роль медсестры по имени Лилия в фильме Киры Муратовой — дебют Литвиновой в большом кино. По сюжету Лилия и ее подруга Виолетта (ее сыграла актриса Светлана Коленда) просто обожают скачки, поэтому все свое свободное время проводят на ипподроме. Любовь, ревность, интриги, азарт — все это удивительным образом сплетается в клубок страстей, кишащих во время подготовки к главным скачкам года.

Несмотря на то, что роль Литвиновой в этой картине не главная, она «оттягивает» на себя внимания зрителя своей яркой внешностью и странными, даже пугающими монологами. Это сейчас мы все уже привыкли к образу Ренаты, а тогда, в 1994 году, это восхитило зрителей. А режиссеру Кире Муратовой так понравилось работать с Ренатой, что она навсегда стала ее любимой актрисой.

«Граница. Таежный роман», 2000 год

После выхода на телеэкраны восьмисерийного фильма режиссера Александра Митты Литвинова проснулась знаменитой.

Зрителям очень понравилась ее героиня — Альбина Ворон. По сюжету она жена сотрудника особого отдела в военном гарнизоне (его сыграл Андрей Панин). Альбина не любит супруга и тяготится жизнью с ним. Она считает себя аристократкой, ей претит варить борщи и штопать носки мужа. Однако жизнь доказывает Альбине, что «голубая кровь» не имеет никакого значения, когда встречаешь настоящую любовь всей своей жизни…

Этот фильм окончательно определил образ Ренаты Литвиновой — воздушной и неприспособленной барышни. Фраза героини актрисы «Я летаю, я в раю» моментально ушла в народ.

«Небо. Самолет. Девушка», 2002 год

Бортпроводница Лара — одна из самых любимых ролей самой Литвиновой, которая в фильме выступила не только исполнительницей главной роли, но и соавтором сценария. Лара — необычная девушка, она работает в небе и является очень нежной, возвышенной личностью. Коллеги называет ее немного сумасшедшей, а она сама предпочитает слово «безумная». И так же безумно она влюбляется в случайного знакомого — журналиста Георгия (Дмитрий Орлов). Но, увы, хэппи-энда не случилось.

«Когда любишь, простить можно все, — делилась с киноэкрана своей мудростью героиня Литвиновой. — Кроме одного. Когда тебя перестают любить…»