Совсем скоро 31-летний Мэттью Керр (Matthew Kerr), младший брат 33-летней модели Миранды Керр (Miranda Kerr), официально станет семейным человеком. Он женится на своем бойфренде Джеймсе Райте (James Wright). У пары есть свой ресторан Nanna Kerr's Kitchen — помимо нежных чувств мужчин связывают и партнерские отношения.

Сегодня утром Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель (Evan Spiegel) под охраной федеральных служб прибыли в Сидней, откуда на частном вертолете отправится поздравить близких ей людей, передает DailyMail со ссылкой на Daily Telegraph.

СМИ сообщают, что праздник в честь свадьбы запланирован на завтра, 30-е декабря. «Я — часть этой вечеринки, это так мило», — поделилась модель.

Предположительно, праздник пройдет в стенах заведения, специализируется на органической пище. Оно было названо в честь бабушки Миранды и Мэттью.

До открытия ресторана брат работал в бизнесе сестры, занимался ее косметическим брендом KORA Organics.

Год назад Мэттью и Джеймс отпраздновали помолвку, на которой Миранда, увы, не смогла присутствовать. Это не было знаком протеста: сестра с детства обожает братика, поэтому поддерживает его во всех решениях. На вопрос, поддерживает ли она однополые браки, она говорила: «Конечно, да. Ведь мой брат — гей».

Фото: instagram.com, dailymail.co.uk, nannakerrskitchen.com.au