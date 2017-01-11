Битва, развернувшаяся между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли за опеку над детьми, неожиданно утихла, что стало настоящим сюрпризом для друзей пары. Стало известно, что бывшим супругам удалось прийти к соглашению, сообщает сайт people.com.

После того, как Брэд и Джоли прилюдно кидались обвинениями и использовали всевозможные, иногда даже «грязные» приемы, чтобы очернить репутацию друг друга, экс-супруги неожиданно опубликовали совместное заявление. В нем говорится о том, что отныне пара будет действовать сообща в интересах своих детей. Судя по всему, обе стороны пришли к выводу, что нет ничего хуже громкого скандала и решили засекретить все все сведения о своем разводе, чтобы ускорить и упростить его процесс.

Сообщается, что все документы, подписанные в ходе судебного разбирательства будут скрыты от глаз и ушей публики. Это первое совместно принятое решение Питта и Джоли с момента, когда она подала на развод.

Наблюдатели считают, что обе стороны оказались перед угрозой обнародования компромата: Питт располагает записями бесед с психотерапевтом Джоли, в которых говорится о ее нестабильной психике, а Джоли может опубликовать доказательства того, что ее супруг злоупотреблял алкоголем, общаясь с детьми.

По большому счету, это никак нельзя назвать примирением. Скорее можно предположить, что «волки от испуга скушали друг друга», вернее, перестали «кушать» друг друга. Будем надеяться, что это первый шаг к настоящему примирению и пусть не воссоединению, но уважительному отношению друг к другу и своим детям.

Фото: eastnews.ru