Несколько дней назад Брэд Питт вернулся в дом, опустевший после того, как его благоверная приняла решение о разводе. Тогда Анджелина Джоли собрала детей и уехала из общего дома, где больше не появлялась.

Сайт WMJ.ru со ссылкой на Radaronline.com сообщает, что Питт вернулся в бывшее семейное гнездышко и решил действовать радикально. Актер принял решение избавиться от вещей, напоминающих ему о бывшей супруге.

Проживающие рядом с особняком звездной четы соседи наблюдали, как Питт руководил выносом вещей из дома. По рассказам очевидцев, некогда дорогие паре безделушки, а также предметы мебели просто вышвыривались из дома грузчиками. При этом Питт явно не настаивал, чтобы персонал обращался с вещами аккуратнее. Габаритные предметы просто зашвыривались в фургон, а мелочь: рамки для фотографий, сувениры, предметы декора - валялись в пыли, на радость всем желающим приобрести сувенир.

Судя по всему, Питт был рад избавиться от вещей, вызывающих у него мучительные воспоминания.

Издание также сообщает, что Питт намерен использовать особняк как место для встреч со своими детьми, которые, как он надеется, будут частыми и регулярными.

Фото: globallookpress.com