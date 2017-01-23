35-летняя королева поп-музыки Бритни Спирс впервые рассказала о том, как начался ее роман с 23-летним манекенщиком и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Как известно, Сэм снимался в клипе Бритни Slumber Party, однако в тот момент роман не заладился. По признанию певицы она всего лишь мило поболтала с симпатичным молодым человеком и забыла о нем на целых пять месяцев.



«Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем. В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек», - рассказала Спирс.

Несмотря на слухи о том, что певица второй раз готова наступить на те же грабли, а молодой человек использует роман со Спирс как пиар-ход, влюбленные уже начали жить вместе в особняке Бритни. Более того, в окружении певицы сплетничают о свадьбе, которая якобы состоится этим летом.

Фото: instagram.com