Ольга Бузова, недавно пережившая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, приняла участие в литературных чтениях для журнала «Русский пионер». Ольга зачитывала со сцены свое эссе на тему «Дом», затем она впервые рассказала широкой публике о тяжелых переживаниях.

«В конце года мне пришлось испытать слишком много эмоций, к которым я была не готова. Было невыносимо больно... Во время расставания в конце прошлого года я не дала ни одного интервью с подробностями о том, как и что было, ни единого комментария по поводу всего происходящего в моей личной жизни. Хотя мне предлагали за эксклюзивы суммы с семью нулями. Но для меня семья всегда была закрытая тема. Да, я говорила о своей любви, но говорила лишь о том, чем хотела делиться. В ноябре я осталась на улице, я потеряла свой главный дом – место, где я была счастлива. Мне предстоял переезд», – рассказывала со сцены телеведущая.



Во время чтения Ольга еле справлялась с переполнявшими ее эмоциями: руки девушки тряслись, голос дрожал, а на глаза наворачивались слезы.

«Из-за большого резонанса в СМИ на меня началась травля. Она продолжается по сей день. Единственное место, где я могу остаться наедине с собой, – это моя квартира на 20-м этаже. В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Тогда моя главная задача заключалась в том, чтобы выжить после боли и предательства, которые разрывали мое сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хотя бы на пару часов. Я чувствовала себя ребенком, которому хотелось спрятаться в своей комнате», – продолжала Ольга, несмотря ни на что.



Зрители поддержали артистку аплодисментами, когда она извинилась за то, что ей очень трудно говорить.

В конце своего выступления Ольга рассказала, что сейчас стала вкладывать иной смысл в понятие «дом».

«Это не то место, где ты ночуешь, не крыша над головой, а то место, где тебе хорошо. И я сейчас пытаюсь его найти», – заключила девушка.

Фото: instagram.com, «Русский пионер»