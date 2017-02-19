Данила Козловский развелся с первой женой, польской актрисой Уршулой Малкой еще в 2011 году. Их недолгий брак продлился три года. Про этот союз известно мало: ни актер, ни бывшая жена не любят вспоминать эти отношения.

Уршула Малка и Данила Козловский в спектакле "Варшавская Мелодия"

Однако Уршула решила первой нарушить молчание и рассказала о разводе и романах Данилы в программе «Ты не поверишь!». Оказывается, еще в студенческие годы у Козловского был роман с Елизаветой Боярской!

«Когда мы были однокурсниками, еще во времена студенчества, они были парой. Не знаю по какому поводу или причине сейчас это скрывается. Есть ли смысл скрывать такие вещи?» — рассказала Малка. Дочь Михаила Бояркого всегда заявляла, что ее однокурсник просто ее хороший друг. Козловский и вовсе не отвечал на вопросе о Лизе.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)Сен 11 2016 в 6:43 PDT

О разводе Уршула рассказала просто: они не сошлись характерами. Да и друзьями после брака у них быть не получилось. Быть друзьями после замужества нельзя, считает польская актриса. «Это такой самообман немножечко. После свежего расставания первые годы возможно эту иллюзию поддерживать, но если сильно жизнь далеко ушла, то круг мыслей поменялся и трудно найти точки соприкосновения» — объяснила свою позицию Малка.

В конце Уршула добавила, что если бы она могла, она бы повторила свой брак с Козловским не задумываясь.

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)Май 18 2016 в 9:31 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com, соцсети