Дональд и Мелания Трамп встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой. Первая леди наконец посетила резиденцию, где теперь отдельно от нее живет новый президент. В Белом доме Мелания появилась в белоснежном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

По слухам, она не рвется исполнять свои обязанности первой леди и вообще не в восторге от лишнего внимания к ней и ее семьей. Друг Трампов стилист Филипп Блох заявил в интервью таблоиду US Weekly, что Мелания несчастна в этой новой и неуютной для нее роли.

"Она не мечтала о такой жизни. Это была мечта Дональда. Мелания хотела бы больше приватности, она не была готова к этой роли и теперь чувствует себя несчастной", — уверяет Блох.

Фото: globallookpress.com, US Weekly





Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/73442-melaniya-tramp-posetila-belyy-dom.htmlпремьер-министр Биньямин Нетаньяху со своей женой Сарой