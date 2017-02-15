Вчера звезды находились в романтическом настроении. Они поздравляли своих супругов, партнеров, поклонников, друзей, желая всем любви и счастья

Но, не забывали и о себе: три российские красавицы облачились в соблазнительное белье и не смогли не похвастаться селфи, которые они сделали на ночь.

«Жития не святых...и не Валентинов. Берегите Любовь! Хрупкая она вещь», — кокетливо прокомментировала свою запись Анфиса Чехова.

«Спасибо любимому бренду за потрясающее боди», — написала Ирина.

Елена Летучая поблагодарила за возможность «быть вдвоем с любимым в этот праздник и не думать ни о чем» известную сеть отелей, предоставившую им с мужем номер для романтического вечера.

Кто из звезд выглядел лучше в эту ночь?

Фото: instagram.com