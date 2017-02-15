Но, не забывали и о себе: три российские красавицы облачились в соблазнительное белье и не смогли не похвастаться селфи, которые они сделали на ночь.
«Жития не святых...и не Валентинов. Берегите Любовь! Хрупкая она вещь», — кокетливо прокомментировала свою запись Анфиса Чехова.
«Спасибо любимому бренду за потрясающее боди», — написала Ирина.
Елена Летучая поблагодарила за возможность «быть вдвоем с любимым в этот праздник и не думать ни о чем» известную сеть отелей, предоставившую им с мужем номер для романтического вечера.
Кто из звезд выглядел лучше в эту ночь?
Фото: instagram.com