Несмотря на все надежды поклонников пары на примирение, чуда не случилось. Как сообщает Life, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись в столичном Мещанском загсе.

Первым на расторжение брака прибыл Дмитрий в сопровождении своего представителя. Ольга Бузова чуть не опоздала, успев на заседание в последний момент.

Многочисленные поклонники «тарабузиков» до последнего надеялись, что супруги помирятся и призывали пару одуматься. К сожалению, чуда не случилось. Брак между Бузовой и Тарасовым официально расторгнут.

В одном из откровенных интервью Бузова призналась, что сейчас понимает свои ошибки.

«Я могла представить все, что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию. В то же время колоссальная переоценка ценностей уже случилась. Появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ», — цитирует ее слова журнал «Дом-2».

Несколько минут назад Дмитрий Тарасов опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный возле здания ЗАГСа, где проходил бракоразводный процесс.

Фото: eastnews.ru