Всероссийский Центр Исследований Общественного Мнения (ВЦИОМ) назвал актеров Данилу Козловского и Сергея Безрукова актерами года.

На второй строке такие артисты, как Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев.

Музыкантами года, по мнению респондентов, стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева.

Самыми популярными телепрограммами названы проекты Первого канала. Это ток-шоу «Пусть говорят», «Голос» и «Новости» .

 Фото:  eastnews.ru