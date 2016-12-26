Всероссийский Центр Исследований Общественного Мнения (ВЦИОМ) назвал актеров Данилу Козловского и Сергея Безрукова актерами года.
На второй строке такие артисты, как Владимир Машков, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Дмитрий Нагиев.
Музыкантами года, по мнению респондентов, стали Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева.
Самыми популярными телепрограммами названы проекты Первого канала. Это ток-шоу «Пусть говорят», «Голос» и «Новости» .
Фото: eastnews.ru