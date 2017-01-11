Когда у человека есть все, хотя достаточно и просто доброго сердца, он просит не покупать подарков, а вместо этого — перечислять деньги на благотворительность. Так поступил и народный артист России Констатин Хабенский, превратив свой праздник в день добра. Поклонники могут лично поздравить его с днем рождения и помочь тем самым подопечным его фонда.

Каждый желающий поздравить любимого актера с 45-летием может отправить сообщение на короткий номер 7535. Константин получит все пожелания, написанные в сообщениях. Одновременно каждое сообщение принесет на счет Фонда, помогабщего детям с опухолями мозга, по 50 рублей. Эта небольшая сумма станет каплей в море добра, которое станет лучшим подарком для этого скромного и великодушного мужчины.

«Мы искренне гордимся трудиться в одной команде с таким невероятным и вдохновляющим человеком и уверены, что вместе сможем многое», — цитирует обращение сотрудников Фонда сайт Letidor.

Фото опубликовано БФ Константина Хабенского (@khabensky_fund)Янв 10 2017 в 10:13 PST

Благотворительная организация, занимающаяся организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, была создана актером в 2008 году и помогла ему пережить смерть любимой супруги. Летом 2016 года Константин и 34-летняя актриса Ольга Литвинова стали родителями. 3 июня у них родился долгожданный ребенок.

Фото: eastnews.com