В российских изданиях появилась информация о том, что Борис Корчевников покидает место ведущего ток-шоу из-за проблем со здоровьем

Сегодня появилась информация о том, что ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников больше не будет вести полюбившееся многим ток-шоу. Причинами ухода Бориса с поста ведущего названы личные обстоятельства и проблемы со здоровьем ( несколько лет назад молодой человек перенес операцию по удалению опухоли мозга).

Сам Корчевников прокомментировал эту информацию изданию «ДниРу» следующим образом: «Я нахожусь на ВГТРК, пока ничего неясно. Окончательного решения по этому вопросу нет».

Пресс-служба телеканала «Россия», на котором выходит передача, уклончиво ответила на вопрос, заданный журналистами об уходе Корчевникова.

«Мы пока ничего по этому поводу сказать не можем», – заявили PR-специалисты телеканала.

Однако российские издания уже пишут о том, что Бориса Корчевникова сменит на его посту Дмитрий Шепелев, который долгое время сотрудничал с «Первым каналом». Как сообщает портал Life, съемки новых выпусков с Дмитрием Шепелевым в роли ведущего начнутся на днях. Кроме всего прочего, изменения коснутся и формата передачи. Сообщается, что новые выпуски появятся на телеэкранах в уже марте.

Несколько минут назад Дмитрий Шепелев подтвердил, что станет новым ведущим ток шоу «Прямой эфир».

«Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?», – сообщил со своей странице в Instagram Шепелев.

Фото: instagram.com, eastnews.ru