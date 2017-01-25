В коммениариях к новой записи Дмитрия Тарасова столкнулись хейтеры Ольги Бузовой и ее же поклонники. «Согласовываем последние штрихи, осталось немного. Спасибо итальянцам, что прилетели и помогли реализовать задуманное в реальность», — написал футболист.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)Янв 24 2017 в 8:38 PST

Первые злорадствуют над тем, что Тарасов достраивает свой дом без бывшей возлюбленной: «А Бузова так хвасталась этим домом, дохвасталась». Вторые защищают ее и упрекают Диму: «Гнусный способ лишний раз уколоть». Ни на тех, ни на других мужчина не обращает внимания.

Большую часть работ специялисты проводят в его отсутствие: «Нашел все-таки время оценить процесс преображения своей территории», — писал Тарасов ранее.

Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23)Ноя 13 2016 в 7:30 PST

Позже он добавил: «P.S. Очень жаль, что большинство судит человека по блюду, которое приготовили совершенно не знающие "кухню" изнутри люди. Пусть будет так. Всем добра и своих забот в жизни».

СМИ сообщают, что Ольга отношения к этому дому не имеет: недвижимость, которую они приобретали в браке, Тарасов по каким-то причинам записал на свою маму. Поэтому при разводе, который состоялся 30 декабря, Ольга Бузова не могла претендовать на это имущество.

Светские сплетники утверждают, что переедет Дмитрий в новый дом уже с новой женой и ребенком. Что ж, время покажет.

Фото: instagram.com