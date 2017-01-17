Развод телеведущей Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым наделал много шума. Предположения высказывались самые разные. И что Дмитрий хотел детей, а Ольга нет, и что брак распался из-за измены. Предположения делали не только фанаты, но и многие известные люди.

Сам Дмитрий долгое время хранил молчание. Но в своем последнем интервью он рассказал, почему вокруг его персоны много шума. «Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне», — рассказал Тарасов.

В прошедшем году не только в личной жизни, но и в карьере у Дмитрия Тарасова были неудачи. Футболист повредил колено и долго восстанавливался. Однако спорстмен смог вынести из всего этого жизненный урок. «1 января действительно как будто открыл для себя новую чистую страницу. Оставил все плохое за спиной. При этом 2016-й многому научил: разбираться в людях, понимать, кто твой друг, делать правильные выводы из тяжелых ситуаций. Научил не злиться и не обижаться, даже если для этого есть поводы. Что бы ни случилось, нужно перешагивать, идти дальше. Никому не желаю зла. Всем – только мира и добра», — поделился Дмитрий.

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)Дек 1 2016 в 6:58 PST

Однако Тарасов поспешил добавить, что улыбка на его лице не значат, что он не испытывает негативных эмоций. «Никогда никому не покажу свою слабость. То, что творится в душе, должно там и оставаться. Если улыбаюсь и выкладываю позитивные снимки, это еще ничего не значит. Нельзя судить о людях только по фотографиям»,— объяснил Дмитрий.

Фото: instagram.com, globallookpress.com