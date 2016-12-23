Сегодня утром в своем блоге дочь Анастасии Волочковой Ариадна опубликовала запись своего выступления. «Премьера моей песни "Зима"», — скромно подписала она.

Видео опубликовано @ariadna_volochkovaДек 22 2016 в 9:43 PST

«Ариадна, умничка. Очень красиво и с душой поешь, поздравляю с премьерой», «И мне нравится! И песня, и исполнение», «Очень приятный голос», — делают комплименты поклонники.

Но по-настоящему их привлекла вовсе не песня, а следующая фотография, на которой девочка выглядит совсем иначе, чем в жизни:

Фото опубликовано @ariadna_volochkovaДек 22 2016 в 9:31 PST

«Красавица растет и умница», — комментируют подписчики. Они часто сравнивают Ариадну с Анастасией Волочковой и отмечают, что она растет очень похожей на мать.

Фото опубликовано @ariadna_volochkovaНоя 26 2016 в 11:24 PST

Фото: instagram.com