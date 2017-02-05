Дочь певицы Анны Седоковой Моника очень яркая девочка. Мама любит фотографировать ее и рассказывает о ее выходках. На этот раз Моника взяла мамину косметику, пока Седокова пыталась спокойно поесть. Девочка придумала даже свой способ красится.

«Уважаемые бренды косметики! Мы готовы к вашим рекламным контрактам! Визажист не нужен на съемке, косметику присылайте килограммами» — прокомментировала одно из видео Анна.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 4 2017 в 11:07 PST

Фанаты были в восторге от Моники. Они сказали, что она растет красавицей и ей очень идет это синее платье. Седокова в комментариях написала, что она пытается рассказать девочке, зачем нужна косметика. «Я ей каждый день объясняю что красота не главное )))) Пока не очень работает , но чувствую ещё есть надежда!», — написала Анна.

Fashion индустрия ты нас ждёшь ? #SuperMonica #SedokovaBeauty #секретымакияжа Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 4 2017 в 10:57 PST

Анна не стала ругать девочку за это маленькое хулигатсво. Вместо этого они утроили показ мод и вместе обсуждали ее макияж.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 5 2017 в 12:16 PST

Напомним, Моника — дочь Анны от второго брака с Максимом Чернявским. Сейчас певица разведена.

Фото: instagram.com