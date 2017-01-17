Елизавета Пескова объяснила, почему, по ее мнению, в российских музеях радоваться — «все равно, что идти на суд Пилата».

19-летняя Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, любит путешествовать. И у нее есть возможность сравнить зарубежные музеи с российскими. Елизавета в своем блоге отметила, что сравнение явно не в пользу последних, сообщает сайт Letidor.ru.

Фото опубликовано nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Янв 16 2017 в 1:20 PST

«Как часто вам, ценителям искусства, доводилось слышать в музеях России озлобленные голоса ворчащих бабок, отбивающие все желание продолжать осмотр выставки, а может даже и вовсе покинуть галерею?» — пишет Пескова. Больше всего ей не понравилось, что детям не разрешено шуметь в галереях: «В Европе я часто хожу на выставки и ни разу не видела, чтобы кто-то делал замечания детям, которые с радостью приобщаются к искусству!».

Фото опубликовано nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Дек 24 2016 в 8:03 PST

Также в зарубежных музях есть детские зоны и продаются игры по мотивам выставок, а ведут экскурсии молодые студенты. Всего этого нельзя увидеть в нашей стране, считает девушка. «Ну давайте тогда на стене при входе на выставку к надписи «Не фотографировать» добавим «Женщина! Уберите ребенка!»?!»

Запрет на фотографии тоже нелогичен, отмечает Лиза. Дочь российского политика считает, что есть много способов сделать снимок незаметно, а значит, и запрещать бесполезно. В комментариях одни подписчики поддержали автора, другие не согласились с ее точкой зрения. А большинство предложили помочь родной стране: изменить ненавистный подход к музеям в России и предложить что-то новое.

Это не первое критическое высказывание девушки в адрес России. Ранее в блоге Пескова критиковала российское образование.

Фото опубликовано nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Дек 22 2016 в 1:41 PST

Напомним, Елизавета — дочь Дмитрия Пескова от второго брака, с дочерью и внучкой советских дипломатов Екатериной Песковой. У Лизы есть два младший брата. Первый брак подарил Дмитрию старшего сына Николая, котрому сейчас 25 лет. От третьего брака с Татьяной Навкой у Дмитрия родилась дочь Надя.

Фото: instagram.com