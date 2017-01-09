Не так давно у наследников Филиппа Бедросовича Киркорова Аллы-Виктории и Мартина появились личные страницы в Instagram, сообщает сайт Letidor.ru.

На днях Алла-Виктория покорила подписчиков артистичным исполнением рождественского стихотворения.

«Какая прелесть! С чувством рассказано стихотворение», «Умница талантливая», «Какая артистичная девочка! Молодец!», «Будущая артистка растет! Прекрасно читает», — комментируют исполнение подписчики.

До этого малышка рассказала трогательное стихотворение о Дедушке Морозе, который оказался дедушкой Бедросом. Многие поклонники поинтересовались, кто же сочинил столь прекрасное произведение.



«Какая молодец! А кто же интересно такой стишок замечательный сочинил?», «Ох ты умничка какая!», — восхищаются фолловеры.

Фото: instagram.com