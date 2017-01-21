Звезды часто берут с собой на важные мероприятия своих детей. Дня них это шанс показать детям знаменитостей и новые места, а вот для детей это не всегда радость. Дети могут и испортить важное мероприятие. 3-летняя дочь Ким Кардашьян Норт не выдержала напряжения на важном приеме.

Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом была на приеме у уже бывшего президента США Барака Обамы. И Норт поставила ее в неудобное положение. Об этом звезда написала в своем Instagram.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 20 2017 в 4:36 PST

«Ох, Норт! Она упала на пол и плакала на приеме у Барака Обамы в Белом доме. Президент дал ей М&M's, чтобы Норт успокоилась. Дочка начала улыбаться, но потом снова заревела, поскольку я не позволила ей съесть конфеты. Я хочу сохранить их на память», — подписала кадр Ким.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 20 2017 в 4:29 PST

В остальном визит прошел хорошо. «Это уже история! Я не могу дождаться, когда покажу эти фотографии моим детям однажды», — написала звезда.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 20 2017 в 4:19 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com