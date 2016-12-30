Семью Александра Малинина теперь официально можно считать музыкальной династией. Дело популярного певца продолжила его дочь. 16-летняя Устинья записала свою первую композицию и теперь счастлива представить ее публике, передает портал Letidor. Это очень значимое событие для ее близких и поклонников, тем более что девушка выступила не только как исполнитель, но и как автор.

Видео опубликовано Emma Malinina (@doktoremmamalinina)Дек 27 2016 в 12:19 PST

«Я так взволнована тем фактом, что песня была написана мной. Почему я творю? Потому что через музыку я пропускаю все свои эмоции, чувства, настроение, надежду и радость», — поделилась будущая звезда.

Сочинять музыку она начала с весьма раннего возраста. На днях гордый отец сообщил поклонникам: «Устинья сочинила свою первую песню в четыре года». Свои слова он подтвердил видеозаписью.

Видео опубликовано Александр Малинин (@alexandr_malinin)Дек 17 2016 в 6:40 PST

Поклонники Александра высоко оценили талант Устиньи. Они предрекают ей прекрасное будущее.

Фото: instagram.com