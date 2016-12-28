Накануне новогодних праздников певица Жасмин рассказала о своей четырехлетней дочери Маргарите. Малышка написала письмо Деду Морозу не только от себя, но и от имени своего младшего братика Мирона, которому нет еще и года.

«В последнее время Маргарита увлеклась диснеевскими мультфильмами, поэтому она попросила платье, как у Белль, и туфельки хрустальные, как у Золушки. Кстати, дочка смотрит мультики на английском и все понимает! А еще, поскольку Мирон у нас совсем пока маленький — ему меньше годика, Маргарита написала письмо за братика. Схитрила — попросила золотые платья, чтоб потом забрать себе, а для него — игрушку в виде машинки», — цитирует певицу «7Дней».



Жасмин рассказала, что старается развивать таланты девочки: Маргарита занимается танцами, балетом и гимнастикой.

«Маргаритка вообще любит костюмы народов мира. К ней приходит педагог по танцам, и они разучивают и восточные, и русские народные танцы. Помимо этого дочка еще занимается балетом и гимнастикой. Стараемся ее развивать всесторонне — главное, ей самой очень все нравится!»



Новый год семья встретит в Кишиневе, в кругу родных. «Старший сын Миша тоже будет с нами, ведь Новый год — это семейный праздник».

Жасмин вышла замуж за Илана Шора в сентябре 2011 года. В 2012 году у них родилась дочка Маргарита, а в апреле 2016 — сын Мирон. Также у певицы есть сын Михаил от первого брака с Вячеславом Семендуевым.

Фото: instagram.com