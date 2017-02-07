28-летняя Алисия Викандер, ставшая в прошлом году лауреатом премии «Оскар» за работу в фильме «Девушка из Дании», снимается в продолжении приключенческого боевика о приключениях Лары Крофт. Девушке приходится преодолевать не только всевозможные физические испытания на съемках, но и бесконечное сравнение с Анджелиной Джоли, которая запомнилась зрителям образом сексуальной расхитительницы гробниц.

Впрочем, судя по первым кадрам со съемочной площадки, Алисия справляется с этими задачами великолепно. Съемки нового фильма можно назвать экстремальными, работа актеров проходит под палящим африканским солнцем, и шведской актрисе приходится совсем не просто. Алисия постоянно держит рядом большую бутылку с водой, чтобы не только пить, но и поливать себя, во избежание перегрева.



Новый фильм рассказывает о первой археологической экспедиции юной Лары Крофт, которая завершает начатое отцом таинственное исследование. Премьера фильма намечена на начало 2018 года.

Фото: globallookpress.com, instagram.com