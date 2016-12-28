Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах и набираться сил перед 30 декабря, когда должен состояться его развод с Ольгой Бузовой.

Дмитрий опубликовал в своем Instagram видео, снятое с помощью квадрокоптера, которое стали рьяно комментировать подписчики.



Лишь часть из них восхитилась романтическим настроением и шикарными видами, большинство просят футболиста одуматься: «Ольга не предавала, ей не придется отвечать. Дима до конца не понял, что сделал. Еще есть три дня все поправить, не играть с судьбой Дима, одумайся, не делай роковой ошибки», «Оля лучик солнца, она преданная искренняя».

Стоит отметить, что пост лайкнула сама Ольга Бузова, которая в последнее время делает публикацию за публикацией о том, что сама виновата в сложившейся ситуации.

Фото: instagram.com