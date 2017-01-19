47-летняя певица Дженнифер Лопес представила 30-летнего возлюбленного Дрейка своим детям, сообщает сайт WMJ.ru со ссылкой на Us Weekly.

Восьмилетним близнецам Максу и Эмме Дрейк очень понравился, к тому же они с удовольствием слушают его музыку.

«Дрейк все больше времени проводит в новом доме Дженнифер в Бел-Эйр. Он уже познакомился с ее детьми. Им всем действительно очень весело вместе. Детям Джен нравится Дрейк. Они знают наизусть почти все его песни! А Дрейку нравится наблюдать за Дженнифер в образе матери. Они любят проводить вечера вдали от шума и работы, готовят ужин и смотрят фильмы, устраиваясь на большом диване».

В конце прошлого года западные таблоиды сообщили о романе рэпера Дрейка с певицей Дженнифер Лопес. Публика отнеслась к новостям с долей скепсиса, подозревая за этим возможный пиар-ход. Однако время показывает, что роман имеет место, более того, он стремительно развивается - пару регулярно видят на улицах Лос-Анджелеса вместе.

Напомним, что Лопес выгнала своего предыдущего возлюбленного 29-летнего Каспера Смарта из дома, когда узнала, что он ей изменял. Смарт слишком много времени проводил в ночных клубах с молодыми девушками, актриса начала подозревать его в неверности. После того, как ее опасения подтвердились, она разорвала с ним отношения. Однако долго оставаться в одиночестве не в правилах Джей Ло.

Фото: instagram.com, starface.ru