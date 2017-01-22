Развод и суд за наследство бывшей любовницы совсем опустошили карманы актера Никиты Джигурды. Скандальный артист не срывает: он ничего не работает. У него были какие-то накопления, однако все они ушли на адвокатов.

Всё имущество после развода осталось бывшей жене Марине Анисиной и их общим детям. Однако Джигурда не растерялся и нашел способ заработать на жизнь.

«Анисина должна выплачивать мне прожиточный минимум», — заявил актер телеканалу НТВ. Он ссылается на брачный договор, заключенный 9 лет назад. По нему в случае потери трудоспособности одного из супругов, второй обязан выплачивать прожиточный минимум на содержание пострадавшего. Джигурда заявляет, что он как раз в таком положении: «Я сейчас нетрудоспособен. Все мои намечавшиеся контракты рухнули. И это произошло в том числе из-за этой скандальной истории с завещанием – меня избили, я не смог вылететь в Америку, где у меня планировался контракт. Я подорвал здоровье».

Однако его бывшая жена не согласна с такой постановкой вопроса. Она утверждает, что Никита здоров, и может пойти на любую работу. И даже такие небольшие деньги, как 8 тысяч рублей в месяц, она выплачивать не будет.