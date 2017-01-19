Одной из самых эпатажных персон российского шоу-бизнеса — балерине, актрисе и певице Анастасии Волочковой — 20 января исполняется 41 год. Пока новорожденная принимает поздравления и дорогостоящие подарки, мы решили вспомнить самые яркие романы Анастасии, часть из которых — выдумки чистой воды, а часть, хоть и является правдой, но выглядит не менее фантастически, обрастая массой слухов и домыслов.

Анастасия и Фарух

О первой любви Анастасия не раз говорила в телепередачах и интервью. В девятнадцать лет юная Волочкова была страстно влюблена в своего коллегу, артиста Мариинского театра Фаруха Рузематова. Несмотря на то, что девушка ждала серьезных отношений, роман с мужчиной, старше ее на 12 лет, закончился довольно быстро. Спустя долгие годы Волочкова признавалась, что ее чувства к Фаруху так и не остыли.

Анастасия и Сулейман

Вскоре у балерины появился новый возлюбленный — олигарх Сулейман Керимов, с которым Анастасия состояла в отношениях более двух лет. В 2003 пара рассталась — сразу после этого у Волочковой начались проблемы в Большом театре. По словам Анастасии, именно происки обиженного экс-возлюбленного привели к ее скандальному увольнению из главного театра страны.

Анастасия и Игорь Вдовин

В 2005 году Анастасия родила дочь Ариадну, а в 2007 вышла замуж за ее отца — бизнесмена Игоря Вдовина. Увы, влюбленные прожили вместе всего год, после чего заявили, что намерены сохранить дружеские отношения. Спустя какое-то время Анастасия стала героиней передачи «Давай поженимся», в которой сделала сенсационное признание: несмотря на пышное торжество — свадьба проходила в Екатерининском дворце — балерина так и не была официально расписана с Игорем Вдовиным. Дружба с бывшим «супругом» тоже не задалась: по словам Анастасии, возлюбленный занял у нее гигантскую сумму в четыре миллиона долларов, которую так и не отдал.

Анастасия и Бахтияр Салимов

Следующим бизнесменом в романтическом списке Волочковой стал Бахтияр Салимов, который в то время возглавлял фирму, занимающуюся транспортировкой нефти. Балерина и бизнесмен познакомились во время гастролей Анастасии во Владивостоке. Через девять месяцев артистка сообщила… нет, не о пополнении в семье, а о прекращении отношений. «Я приняла решение поставить точку в наших с Бахтияром отношениях именно сейчас — когда все светло и ярко, чтобы в памяти сохранилось самое прекрасное. Это было удивительное приключение в моей жизни», — написала Волочкова в соцсети.