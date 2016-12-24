Екатерина Климова давно ведет блог в Instagram, и сейчас ее читает почти пол миллиона подписчиков. Однако она редко показывает пикантные фотографии в нижнем белье, которые так нравятся подписчикам.

Но сегодня Екатерина решила порадовать подписчиков. Фотография, где видно ее татуировку, набрало почти 15 тысяч лайков. Всю актрису на фотографии не видно, однако все равно хорошо видна фигура актрисы. Несмотря на рождение четырех детей, она выглядит прекрасно.

Фото опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram)Дек 24 2016 в 1:25 PST

«Екатерина Александровна, удивили, только красоту такую на публику выставлять, опасно, мир с ума может сойти», «Слюни. Одни брызжут ими от зависти, другие пускают раскатав губу и высунув язык. Главное - равнодушных нет. Катрин Вы просто чудо», «Тату? приятно удивлена», — пишут фанаты актрисе.

Сама Екатерина никак не подписала столь интересную фотографию.

Фото опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram)Дек 7 2016 в 3:56 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com