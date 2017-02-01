26-летняя модель Евгения Ноур, которая жила с хоккеистом Иваном Телегиным три с половиной года и родила от него сына Марка, откровенно рассказала о том, как любимый человек бросил ее вместе с маленьким ребенком.

По словам Евгении, спортсмен почти не видится с четырехмесячным сыном Марком, который родился за месяц до того, как забеременела новая возлюбленная Телегина - певица Пелагея.

«На самом деле мне самой хотелось бы взглянуть в глаза Ивану, спросить – почему он так поступил с нами? Но он попросту избегает этого. Думаю, ему стыдно за то, что обманывал и жил с двумя женщинами одновременно. Ведь получается, что Пелагея забеременела спустя всего месяц после того, как я родила Ивану Марка. Разве это нормально?», — цитирует Евгению сайт eg.ru

26-летняя Евгения даже решилась выступить в программе «Прямой эфир», где откровенно рассказала о том, как ее семья внезапно перестала существовать.

«Мы были вместе 3,5 года, нам было хорошо, и вдруг все резко заканчивается. За месяц до рождения Марка у меня начались схватки. Врачи настояли, чтобы я легла в больницу. Пока находилась на сохранении, думала, что дома нас ждут и любят, но, когда сын появился на свет, все резко изменилось. Иван ушел, наговорив мне гадостей, при этом ничего толком не объяснив. Думаю, весь этот месяц его хорошенько «обрабатывала» его крестная - сам бы он до такого не додумался. Это она свела Телегина с Пелагеей, потому что сама из мира шоу-бизнеса и давно дружит с Полиной. Видимо, в какой-то момент я разонравилась этой женщине, поэтому она решила познакомить крестника с другой. Обо мне никто даже не подумал», — рассказывает Ноур.

По признанию Евгении, внезапное расставание с Иваном она переживала очень тяжело, хорошо, что нашлись подруги, которые поддержали ее в этот непростой период.

« Когда все это случилось, едва с ума не сошла. Так сильно переживала, что не могла ни есть, ни спать. Даже в обмороки начала падать. Хорошо, что рядом были подруги, которые меня поддержали. Конечно, находились и те, кто не жалел мои нервы, а то и дело докладывал: «Твой-то сейчас в клубе с Пелагеей зажигает». Я до последнего надеялась, что он погуляет и вернется. Но этого не случилось», — вспоминает девушка.

21 января певица Пелагея, которая стала законной супругой Ивана Телегина, родила дочь. Евгения призналась, что старается держаться в стороне от новой семьи хоккеиста, но зла на Пелагею не держит, считая, что вся ответственность за произошедшее лежит на Иване.

«Думаю, она просто влюбилась в него по уши. Иван умеет добиваться, знает, как охмурить девушку. Если ему кто-то понравится, он будет делать все, чтобы привлечь внимание к себе. Вот и строгую маму Пелагеи вроде как сумел очаровать. Хотя на самом деле, думаю, она приняла выбор дочери философски: он молодой, крепкий, здоровый, перспективный - от такого мужчины можно родить. В шоу-бизе-то давно мужиков не осталось, а биологические часы женщины тикают. Видимо, мама все взвесила и поняла: нужно брать. Так что в нашей ситуации виноваты не я, не Пелагея, а только Иван. Остается надеяться, что он перебесился и остепенился. Хотя, если честно, верится с трудом - не тот человек Телегин».

Фото: eastnews.ru, globallookpress.com, скрин видео

