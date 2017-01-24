Когда популярная актриса Елена Ксенофонтова начала встречаться с перспективным юристом Александром Цветковым, она и представить себе не могла, в какой ад превратится ее жизнь. Сегодня в программе «Время покажет» на Первом канале она впервые рассказала о насилии в своей семье и несправедливости судебной системы.

«26 декабря 2016 года мне был вынесен обвинительный приговор», — начала свой рассказ Елена. Суд обвинил женщину в том, что она якобы избила мужа. Актрисе не удалось доказать, что зачинщиком драки был муж, хотя в ее руках были и документы, подтверждающие побои, и даже показания свидетельницы происшествия.

Все случилось после того, как Ксенофонтова сообщила мужу, что решила расстаться с ним. В разрушенных отношениях мужчина обвинил ее саму, и она не стала спорить — она никогда не выносила ссор из избы и не докладывала журналистам, из-за чего начались конфликты. А вот ее близкая подруга рассказывала изданию «СтарХит», что Александр пытался помириться с Еленой, устраивал свидания и дарил цветы, однако та осталась непреклонна. В итоге он сказал: «Если ты рыпнешься, я тебя уничтожу», — передает его слова актриса.

В злополучный вечер, по словам Елены, муж взял ее за лицо, бросил на кровать, сел сверху, вывернул руки и начал угрожать. Она пыталась крикнуть о помощи, так как в квартире находилась женщина, которая могла вмешаться, но не смогла — мужчина душил ее, она отбивалась и царапала его. Именно царапина на лице супруга стала для нее роковой.

Правосудие встало на сторону пострадавшего — ведь именно Цветков первым написал заявление в полицию. Почему этого не сделала Елена, хотя у нее были все возможности (находящаяся в квартире женщина вбежала на крик и позже даже дала показания в суде)? Во-первых она панически боялась мужа, ведь ей нужно было продолжать с ним жить под одной крышей. Во-вторых, она хотела сохранить психику детей, с которыми папа очень ладил — у бывших супругов есть общая дочь, также они воспитывали сына актрисы от предыдущего брака.

Сейчас Ксенофонтова пытается бороться за право остаться в квартире. Она никогда не могла представить себе, что окажется в такой ситуации. Она выросла в семье, где отчим избивал ее маму, доставалось и детям. «Однажды он избил ее так, что я не могла найти лицо на ее теле», — со слезами на глазах вспоминает артистка. После этого она зареклась повторять судьбу мамы.

В первый раз Елена вышла замуж в 1994 году за Игоря Липатова, через 11 лет они развелись. Вторым супругом Ксенофонтовой, от которого в 2003 году у нее родился сын Тимофей, стал известный продюсер Илья Неретин, но и этот брак окончился разводом. От юриста Александра у нее есть дочь Софья, которая родилась 10 февраля 2011 года, сообщают открытые источники.

Фото: starface.ru