Не став терпеть морозы и метель, Елена Летучая отправилась в солнечную Коста-Рику. Однако баловать поклонников фотографиями с отдыха телеведущая популярной передачи «Ревезорро» не спешила. Сперва она показывала местные виды, океан и занятия спортом на безлюдном пляже.
И теперь Летучая показала и сам результат тренировок. Ее тело в черном купальнике выглядит отлично.
Фанаты засыпали ее комплиментами и пожелали отличного отдыха. Видео тренировки Елены тоже собрало немало комментариев. Телеведущая отправилась на занятия ранним утром и потратила немало времени. Она уделяет особое внимание своему здоровью и стройной фигуре.
Вместе с супругом Юрием Анашенковым звезда проводит отпуск очень активно: занималась серфингом и взошла на вершину вулкана Аренал, где и сделала фотографию в купальнике.
Фото: instagram.com