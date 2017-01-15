Не став терпеть морозы и метель, Елена Летучая отправилась в солнечную Коста-Рику. Однако баловать поклонников фотографиями с отдыха телеведущая популярной передачи «Ревезорро» не спешила. Сперва она показывала местные виды, океан и занятия спортом на безлюдном пляже.

И теперь Летучая показала и сам результат тренировок. Ее тело в черном купальнике выглядит отлично.

Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Янв 14 2017 в 6:24 PST

Фанаты засыпали ее комплиментами и пожелали отличного отдыха. Видео тренировки Елены тоже собрало немало комментариев. Телеведущая отправилась на занятия ранним утром и потратила немало времени. Она уделяет особое внимание своему здоровью и стройной фигуре.

Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Янв 11 2017 в 5:27 PST

Вместе с супругом Юрием Анашенковым звезда проводит отпуск очень активно: занималась серфингом и взошла на вершину вулкана Аренал, где и сделала фотографию в купальнике.

Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Янв 12 2017 в 4:25 PST

Фото: instagram.com