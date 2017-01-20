Елена Летучая отдыхает с супругом Виталием Анашенковым на пляжах Коста-Рики. Сегодня телеведущая опубликовала видео, которое заставило поволноваться ее подписчиков. «Сёрфинг бывает "кусачим"», — подписала публикацию Елена.

На видео Елена демонстрирует крупных размеров ушиб скулы. «Никаких филлеров не надо»», — пошутила Елена.



Подписчики комментируют публикацию, волнуясь, что у красавицы может заплыть глаз.

«Жесть! Елена, вы уж будьте осторожны!», «вот это щёчка, как бы глаз не заплыл», «Господи, там же и перелом челюсти может быть, гематома огромная», «Даже с фингалом Вы прекрасны», «Все это опасно,могло бы быть и хуже», — беспокоятся подписчики.

Супруг знаменитости тоже предпочитает активный отдых - он с удовольствием занимается серфингом и недавно даже переусердствовал, разбив доску для катания по волнам.

Фото: instagram.com