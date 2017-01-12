Звезды не любят говорить об уколах красоты, к которым рано или поздно прибегают все или практически все они. Но не Елена Малышева. 55-летняя телеведущая не скрывает, что пытается сохранить молодость всеми доступными ей способами и время от времени колет ботокс.

Фотографии Елены — наглядное подтверждение тому, что с помощью походов к косметологу можно убрать даже глубокие морщины. Ее лоб находится в идеальном состоянии, то же можно сказать и об области вокруг глаз. Привычка помогать людям в эфирах телепередач «Жить здорово!» и «Здоровье» заставляет ее не молчать о своих секретах: женщина настоятельно рекомендует всем представительницам прекрасного пола следовать ее примеру, сообщает журнал «СтарХит».

«Каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво», — уверена Малышева.

Впрочем, сама телеведущая на еде не экономит и старается контролировать свой рацион, несмотря на напряженный график работы. Она сделала даже генетический анализ, чтобы узнать, с какими «внутренними монстрами» ей стоит бороться. «Оказалось, у меня склонность к полноте в два раза выше, чем в популяции. Такая генетика. Бороться с ней очень утомительно. Но я стараюсь!» — констатирует она.

Борьбу с собственным телом Елена ведет уже более 15 лет и даже выпустила сборник советов «Диета Елены Малышевой».

Также она развивает свой медицинский центр.

Фото: eastnews.ru