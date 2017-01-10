Знаменитая актриса Елена Проклова потрясла поклонников откровенными признаниями в многочисленных романах со знаменитыми артистами. Проклова решила попросить прощения у жен, с мужьями которых в молодости крутила романы. В списке актрисы оказались такие знаменитые актеры как Олег Янковский, Михай Волонтир, Олег Табаков и Андрей Миронов.

По словам Прокловой, больше всего волнений ей принесли отношения с Олегом Янковским. Елена забеременела и решила сделать аборт, несмотря на то, что Янковский до последнего уговаривал ее не делать этого.

«Да, он был женат на прекрасной женщине до конца своих дней. Любовь была большая, - рассказала Проклова во время передачи. - Я считаю, что увлечение такой девочкой, как я, хотя оно и было долгим и серьезным, это было всего лишь увлечение. Его супруга знала о нас, но она была мудрой».

О романе, вспыхнувшем между Прокловой и Михаем Волонтиром, известному по роли Будулая в фильме «Цыган», публике вообще ничего не было известно. Актриса впервые рассказала о том, что работала вместе в Волонтиром в картине «Будь счастлива, Юлия!», съемки проходили в Молдавии. В разгар съемок и романа на площадке появилась супруга Волонтира и устроила грандиозный скандал.

«Скандал был неописуемый. Вся гостиница ходила ходуном», — призналась Проклова.

Кроме этого актриса недолгое время была в отношениях с Андреем Мироновым, с которым снималась в фильме «Будьте моим мужем», и с Олегом Табаковым, работая с ним в одном театре.

Елена Проклова публично попросила прощения у жен всех своих любовников, с горечью сообщив, что убедилась на собственном опыте в «эффекте бумеранга». По признанию актрисы, она сама оказалась на месте обманутой жены: сразу после рождения долгожданной дочери супруг Прокловой изменил ей с молодой соседкой. «В жизни все взаимосвязано. Любой твой поступок – он к тебе вернется», — подытожила Елена.

Интересно, что в студии находился бывший супруг Прокловой Андрей Тришин, который, несмотря на развод, заявил, что считает себя и Елену мужем и женой. Правда, во время признаний актрисы Тришин покинул студию и появился только в конце.

Стоит отметить, что далеко не все восприняли поступок актрисы положительно. Многие в студии недоумевали, зачем Проклова решила публично рассказать о своих романах. На это актриса ответила, что устала от слухов и домыслов и решила рассказать правду о своей личной жизни.

Фото: eastnews.ru, кадры из фильмов