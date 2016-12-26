Поклонники Елены Темниковой были не на шутку напуганы фотографией, которую та опубликовала в своем блоге. На ней запястья певицы выглядят как после несчастного случая. «Всякое бывает», — написала она.

Фото опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Дек 26 2016 в 2:54 PST

«Лена,ты там поосторожней», «Что случилось?», «Капец она че вены режет, хотя неее она не способна на это мама ведь», «Это же не настоящая кровь?», «Надеюсь, просто клип», — откликнулись фанаты. Самые внимательные заметили, что кровь — ненастоящая. «Это наверно типа грима?», «Нельзя же так пугать», «Фух... Испугалась, хорошо что это так нарисовано», «Съемки клипа», «Оооо,клип? На какую песню ??? Прям интрига», — пишут они.

Напомним, что в начале декабря коллега Лены, Виктория Дайнеко, пугала фанатов забинтованными руками. «Аллергия. Сама не поняла, как съела чего-то лишнего», — прокомментировала она позже.

Фото: instagram.com