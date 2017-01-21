Не каждая дружба, начатая в студенческие годы, длится всю жизнь. Некоторые отношения заканчиваются даже проклятиями. О таком случае рассказала Наталия Власова, автор хита 2000х годов «Я у твоих ног».

Наталия Власова и Елена Ваенга познакомились на первом курсе Санкт-Петербургского музыкального училища при консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. «Все пять лет дружбы мы практически не расставались. Какое-то время даже жили вместе», — цитирует певицу портал Дни.ру.

Однако потом подруги стали общаться все реже, а поводом к похолоданию в отношениях стал новый альбом Наталии. Свой первый диск Власова выпустила в 2001 году. Заглавная песня «Я у твоих ног» в 1999 и 2000 году получила два «Золотых граммофона». «Когда моя песня, появившись, сразу попала во все ведущие хит-парады петербургских радиостанций, наши отношения заметно испортились. Лена стала постепенно отдаляться от меня по непонятным мне причинам» — рассказывает Наталия.

После и у Елены вышел свой диск под псевдонимом Нина Ваенга. Бывшая подруга в одной из песен услышала собственную музыку. Наталия хотела поговорить о плагиате с Еленой, но разговора не произошло.

«Я позвонила Лене и поинтересовалась, как в ее песне оказалась моя мелодия. В ответ на меня обрушились самые страшные ругательства и проклятья, когда-либо слышанные мной в жизни. Лена прокляла меня и все мои песни и послала на всем известные три буквы на всю жизнь... Новый контракт, все договоренности по которому были уже достигнуты, развалился в считаные дни. По непонятным причинам срывались важнейшие встречи и концерты. Сейчас все это продолжается. На ровном месте отменяется концерт...» — поделилась Наталия Власова.

По ее мнению, именно из-за Елены Ваенги, когда-то сглазившей ее, теперь у нее случаются неприятности в жизни.

Фото: globallookpress.com