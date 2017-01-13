В последние месяцы Елену Ваенгу и ее супруга Романа Садырбаева будто преследует злой рок. Певице пришлось отменить концерты в Израиле, позже она призналась, что из-за любви к зрителю так сильно запустила болезнь, что может больше никогда не выйти на сцену. Следующим ударом стал вирус гриппа, который подкосил не только Елену, но и ее супруга, причем последний даже оказался в реанимации. Сегодня любящая жена навестила его в больнице.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial)Янв 13 2017 в 5:47 PST

«Пошла к папе в реанимацию с симиным пюре и курочкой)))) вроде ожил)))))))», — написала она в своем блоге.

«Выздоравливайте Леночка!!!Храни вас бог и всю вашу семью!!!», «Держитесь и выздоравливайте, пожалуйста!», «Прям так захотелось обнять Вас! Выздоравливайте!!!», — желают фанаты здоровья своей любимице и ее близким.

Мы присоединяемся к добрым пожеланиям. Елена, Роман, выздоравливайте скорее!

Фото: instagram.com