У Елены Ваенги снова возникли проблемы со здоровьем. Ранее певица чуть не потеряла потеряла голос из-за болезни, о чем рассказала своим поклонникам в Instagram.

На этот раз Елена слегла из-за гриппа, которым несколько недель назад переболел муж артистки Роман, который даже лежал в реанимации. Певица опубликовала видео, в котором рассказала, что едет в больницу, а несколько часов назад разместила фото, на котором лежит под капельницей.



«Сегодня и послезавтра концерта не будет.. молю Бога , что б к таллину подняли..(((((( грипп. 2 день», — сообщила Елена.

Поклонники желают Елене скорейшего выздоровления в комментариях и просят не волноваться из-за отмененных концертов и как следует заняться своим здоровьем.

«Леночка, поправляйтесь! Сил Вам и здоровья! А кто вас искренне любит, тот всегда поймет и подождёт», «Я желаю вам Елена скорейшего выздоровления», «Я думаю, что у вас слишком много концертов. Лечитесь основательно, всё остальное подождёт».

Фото: instagram.com