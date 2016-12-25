После громкого развода с Джонни Деппом Эмбер Херд разочаровалась в мужчинах. Дело в том, что бывший муж избивал ее, и она это очень тяжело перенесла. И теперь она решила попытать счастье в новых отношениях.

Ее избранницей стала модель Кара Делевинь. Та тоже не так давно пережила тяжелый разрыв с певицей Энни Кларк, известной под псевдонимом St. Vincent. Ориентация Херд была изначально известна Деппу, но он верил, что сможет изменить свою возлюбленную. Как сообщают зарубежные СМИ, не исключено, что конфликты в их семье были именно из-за бисексуальности Эмбер.

Фото опубликовано Amber Heard (@dailyamberheard)Дек 21 2016 в 2:26 PST

Папарацци не раз ловили в вспышках фотокамер Кару Делевинь и Эмбер Херд вместе. По информации Dailymail, они были на вечеринке у Рианны и несколько раз обедали вместе, держась за руки.

Фото: instagram.com, globallookpress.com