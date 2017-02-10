Эта неделя богата на хорошие новости: достоянием общественности стал тот факт, что певица Бейонсе ожидает двойню, вчера стало известно, что французская актриса Леа Сейду родила первенца, а модель Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем объявили, что скоро станут родителями.

Не остались в стороне и супруги Джордж и Амаль Клуни, которые ранее никак не комментировали беременность Амаль.

Ведущая шоу The Talk Джули Чен на канале CBS связалась с актером и сообщила потрясающую новость, Джордж Клуни станет отцом сразу двух малышей.

«Не только суперзвезда Бейонсе ждет появления двойни! Поздравляем Джорджа и Амаль Клуни! Мы получили подтверждение, что 55-летний актер и его 39-летняя жена ждут близнецов».

Кроме этого, в эфире программы была озвучена дата родов: малыши должны появиться на свет в июне.

По словам инсайдера, которого цитировало ранее издание In Touch, супруги прибегли к процедуре ЭКО, которая оказалась успешной: у Амаль якобы появятся мальчик и девочка.

«Когда Джордж и Амаль узнали, они были очень удивлены и немного испуганны. Просто до этого они говорили, что им будет достаточно и одного ребенка. Однако известие о том, что у них будут двое – мальчик и девочка – сделало их по-настоящему счастливыми. Они себя чувствуют так, словно сорвали семейный джекпот!» – приводит слова близкого друга 38-летней Амаль издание.