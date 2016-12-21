У актрисы Эвелины Бледанс большая семья. Большая ее часть живет в Крыму и Одессе. В скромной однокомнатной квартире в центре Ялты обитает младшая сестра актрисы, Диана, которая на днях сделала страшное признание. Женщина страдает от смертельной болезни.

«У меня цирроз печени. Я знаю об этом пять лет. Я не пью, болезнь появилась на фоне гепатита. У меня начался асцит — выход воды в живот, как будто ты становишься круглым», — сообщила она в эфире передачи «Говорим и показываем».

За помощью к знаменитой сестре она не обращалась, так как долгое время не общалась с ней: у женщин один отец, но выросли они в разных семьях, поэтому связь была потеряна. Когда врачи говорили, что ей осталось жить полгода, сил ей придавало лишь одно: нужно было поставить на ноги дочь Даниэллу. Мать отказалась от пересадки печени, так как это во-первых дорого, а во-вторых риск, и проходит сейчас дорогостоящее лечение, надеясь победить болезнь. Врачи сообщают, что шансы есть.

После того, как Эвелина узнала о плачевной ситуации, в которой находится родственница, она решила помочь ей бороться с болезнью, но своими способами. Она оплатила обследование, а пока сестра находится у нее в гостях, дарит ей впечатления, совершая с ней прогулки по Москве, музеям и достопримечательностям, магазинам, делает дорогие подарки.

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Дек 20 2016 в 4:16 PST

Еще один подарочек для родных - шубка от @romana_furs (изделия из аукционных шкур ФИНСКОГО песца. Отличное качество по доступной цене.) #некидаемкамнт #греемся Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans) Дек 20 2016 в 8:30 PST

Вручив Диане шубу, актриса честно призналась, что она досталась ей бесплатно, по бартеру. Увы, денег в семье артистки сейчас нет.

«У меня нет свободного миллиона, я не могу обещать, что помогу. Сейчас они приехали в гости. Но у меня тоже долги, кредиты, я не буду врать, что начну помогать», — честно призналась она. Эвелина дала ей уверенность, что дочь не останется одна, если болезнь победит. Также актриса передала родственнице документы на участок, который достался ей в наследство от папы. «Я не знаю, что там конкретно. По документам там какие-то земли, леса. Но чтобы этим завладеть, надо получить гражданство Латвии», — цитирует «СтарХит».

Позже Эвелина написала в своем блоге: «На программе все были против меня- зачем сестре подарки, платья, сапоги, рестораны, тем более Третьяковка.... Лучше денег, мол, дайте. Я буду искать возможности помочь сестре и найду! Уже подключены лучшие врачи! А вы тоже считаете, что положительные эмоции не помогают нам жить?! Я так уверенна, что помогают!!!!».

Фото опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Дек 21 2016 в 4:30 PST

Фото: globallookpress.com