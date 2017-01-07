Популярная телеведущая и икона стиля Эвелина Хромченко ведет фотоблог в Instagram. В основном она показывает кадры со съемок ток-шоу «Модный приговор» и встречи со знаменитостями. Однако в честь праздника она показала фотографию со взрослым сыном Артемием.

Фото опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)Янв 6 2017 в 6:40 PST

«Мы с Артемием желаем вам счастливого православного Рождества!», — поздравила подписчиков с праздником Хромченко. Она разместила такие теги к фотографии: 20 лет, студент, сыночек и мамина радость.

«С ума сойти, у вас такой взрослый сын!!! Эвелина вы ему как подружка!!!», «Вашего сыночка помню совсем молоденким! А сейчас уже мужчина!!!», — пишут ей фанаты. «Пара лет и вот, пожалуйста, большой!», — ответила им Эвелина. Меньше чем за сутки снимок матери с сыном набрал 14 тысяч «лайков».

Фото опубликовано Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)Дек 24 2016 в 4:18 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com